В СКР рассказали, на чём наживались арестованные таможенники Домодедова

Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу семь сотрудников таможни аэропорта Домодедово, ещё трое отправлены под домашний арест. Ранее они были задержаны по подозрению в получении взяток.

Как сообщали в Следственном комитете, подозреваемые за мзду помогали скрывать от досмотра ювелирные изделия и драгоценные металлы. Кроме того, они позволяли проносить крупные суммы денег без декларации, отмечает Life.ru.

За каждую такую операцию взяточники зарабатывали от одной до трёх тысяч долларов. По данным СКР, среди подозреваемых - заместители начальников двух отделов специальных таможенных процедур Домодедова Константин Баграев и Олег Шевченко.

