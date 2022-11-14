200 маршрутов общественного транспорта сократили в российских городах
В городах России количество линий общественного транспорта снизилось на 4% за год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рейтинг городов по качеству общественного транспорта. За последний год власти сократили 200 маршрутов наземного общественного транспорта в 84 крупнейших городах России, из них 190 автобусных линий и десять троллейбусных.
По данным аналитической компании, число автобусов, заявляемых для работы в этих городах, сократилось на 7%, суммарный парк троллейбусов и трамваев — на 3%. В совокупности эти данные могут быть плохим сигналом, свидетельствующим о стагнации систем городских пассажирских перевозок, отмечают эксперты. Как утверждают в пресс-службе Минтранса, из бюджета продолжают выделяться средства на обновление подвижного состава.
Последний год оказался непростым для развития общественного транспорта в регионах, заявил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский. По его словам, разрыв сложившихся логистических цепочек, перебои с поставками комплектующих, рост цен и другие факторы затрудняли работу производителей подвижного состава и операторов перевозок.
Главной причина кризиса в этой сфере являются введенные против России санкции, в результате которых зарубежные поставщики отказались работать с российскими компаниями. В этой связи некоторым из них пришлось резко снижать производство. Например, Тихвинский вагоностроительный завод уходил в простой на 2,5 месяца — с середины мая до 1 августа — из-за дефицита подшипников, производимых в США.
«В таких условиях сложно было ожидать кардинального прорыва в развитии общественного транспорта в городах. Ряд проектов модернизации транспортных систем был поставлен на паузу, по запущенным проектам имели место сдвиги графика реализации», — отмечает Цехомский.
По мнению специалистов, существуют риски снижения производства подвижного состава или его потребительских свойств из-за проблем с импортной комплектацией и в следующем году. Это может привести к снижению темпов обновления городского транспорта.
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