20 процентов заемщиков России ничего не знают о своих кредитах

«Каждый пятый из числа тех, у кого есть кредиты, не знает условий и размера процентов по ним», - цитирует Ura.ru пресс-службу банка. При этом отмечается, что хотя бы один кредит есть у каждого второго россиянина.



Регионом с самым закредитованным населением оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь кредиты имеют 72,7% опрошенных. Следом идет Красноярский край (64%) и Тюменская область (62,9%).



Всего в опросе приняли участие 1500 человек из всех федеральных округов. России.

