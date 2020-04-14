20 процентов заемщиков России ничего не знают о своих кредитах
Каждый пятый заемщик в России не имеет представления об условиях своего кредита и процентной ставке по нему. Об этом говорится в исследовании компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
«Каждый пятый из числа тех, у кого есть кредиты, не знает условий и размера процентов по ним», - цитирует Ura.ru пресс-службу банка. При этом отмечается, что хотя бы один кредит есть у каждого второго россиянина.
Регионом с самым закредитованным населением оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь кредиты имеют 72,7% опрошенных. Следом идет Красноярский край (64%) и Тюменская область (62,9%).
Всего в опросе приняли участие 1500 человек из всех федеральных округов. России.
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