20 процентов заемщиков России ничего не знают о своих кредитах

Каждый пятый заемщик в России не имеет представления об условиях своего кредита и процентной ставке по нему. Об этом говорится в исследовании компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

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«Каждый пятый из числа тех, у кого есть кредиты, не знает условий и размера процентов по ним», - цитирует Ura.ru пресс-службу банка. При этом отмечается, что хотя бы один кредит есть у каждого второго россиянина.

Регионом с самым закредитованным населением оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь кредиты имеют 72,7% опрошенных. Следом идет Красноярский край (64%) и Тюменская область (62,9%).

Всего в опросе приняли участие 1500 человек из всех федеральных округов. России.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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