«100 рублей за доллар»: Россиянам посоветовали вкладываться в золото на фоне кризиса

Вторая волна мирового банковского кризиса может произойти осенью, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН. По его словам, в таком случае рубль может на некоторое время рухнуть на 30%.

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 83 рублей впервые с 21 апреля 2022 года. По состоянию на 11:33 евро рос в цене на 0,43%, до 82,9 руб./€. Доллар дорожал на 0,4%, до 76,9 руб./$. Рубль начал снижаться по отношению к доллару и евро с начала зимы. В феврале реальный эффективный курс рубля упал на 5,1%.

«Ослабление рубля связано с ценами на нефть. Нефть дешевеет с осени, именно тогда были первые проблемы у американских банков. Через месяц ситуация на валютном рынке стабилизируется. За этот месяц курс евро доползет до 90, потом рубль будет укрепляться. Но во втором полугодии может быть вторая волна банковского кризиса. Это возможно осенью. Если вспоминать 2008 год, именно на осень пришлось тяжелое падение сырьевых цен и рост доллара ко всем валютам. Мы тогда влетели в очень тяжелый кризис, когда рубль осыпался на 30% за год. Такого сценария исключить нельзя. Мы стабильно проживем до осени, а потом можем улететь за 100 за доллар и откатиться на 70», - предрек Голубовский.