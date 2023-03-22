«100 рублей за доллар»: Россиянам посоветовали вкладываться в золото на фоне кризиса
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил в эфире НСН, что вторая волна банковского кризиса может произойти осенью, что обрушит рубль на 30%.
Вторая волна мирового банковского кризиса может произойти осенью, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН. По его словам, в таком случае рубль может на некоторое время рухнуть на 30%.
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 83 рублей впервые с 21 апреля 2022 года. По состоянию на 11:33 евро рос в цене на 0,43%, до 82,9 руб./€. Доллар дорожал на 0,4%, до 76,9 руб./$. Рубль начал снижаться по отношению к доллару и евро с начала зимы. В феврале реальный эффективный курс рубля упал на 5,1%.
«Ослабление рубля связано с ценами на нефть. Нефть дешевеет с осени, именно тогда были первые проблемы у американских банков. Через месяц ситуация на валютном рынке стабилизируется. За этот месяц курс евро доползет до 90, потом рубль будет укрепляться. Но во втором полугодии может быть вторая волна банковского кризиса. Это возможно осенью. Если вспоминать 2008 год, именно на осень пришлось тяжелое падение сырьевых цен и рост доллара ко всем валютам. Мы тогда влетели в очень тяжелый кризис, когда рубль осыпался на 30% за год. Такого сценария исключить нельзя. Мы стабильно проживем до осени, а потом можем улететь за 100 за доллар и откатиться на 70», - предрек Голубовский.
По его словам, при таком сценарии самой надежной «валютой» будет золото.
«Паниковать не надо, спекулировать надо, но осторожно. Если вы хотите использовать эту возможность, нужно купить валюту сейчас. Я бы советовал покупать не доллары, а лучше инвестиционные монеты или слитки. Если такая ситуация случится, вы это золото выгодно продадите, даже если не случится – оно будет медленно дорожать. У нас сейчас золото торгуется как валюта, можно купить даже один грамм. Можно купить монетку «Георгий», она стоит приличные деньги, но это твердая гарантия того, что вы получите честную цену», - посоветовал собеседник НСН.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что настало время для быстрой продажи долларов. Так он отреагировал на мнение финансового обозревателя Роберта Кийосаки, который рекомендует покупать больше золота, серебра и биткоинов из-за нестабильной обстановки в банковской сфере США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- Аксенов: Упавшие в Джанкое дроны ВСУ повредили четыре дома
- Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении
- Доцент МГИМО оценил вероятность ареста Путина в ЮАР
- Лукашенко: Запад одной рукой продолжает торговать с Россией и Белоруссией
- В МИД Британии отказались считать эскалацией передачу Киеву боеприпасов с ураном
- Лукашенко намерен обсудить с Путиным заявление посла Польши о конфликте с Россией
- Лидер турецкой оппозиции подал заявку в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
- Эксперт назвал опасным вождение автомобиля в солнцезащитных очках
- На Пекин обрушилась пыльная буря
- Швыткин пожаловался в Генпрокуратуру и СК на Галкина за шутку про Скабееву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru