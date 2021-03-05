Жириновский призвал возродить в России балы

Владимир Жириновский считает, что по всей России необходимо возобновить проведение балов. Такое заявление лидер ЛДПР сделал в Колонном зале Дома Союзов. Там под эгидой партии и Института мировых цивилизаций проходит бал «Мелодия весны». Праздничное мероприятие приурочено к Международному женскому дню.

«Балы должны идти по всей стране. Помещения есть, прекрасные музыканты есть, все ведь есть. У власти не хватает силы воли сказать. Откройте все залы. Три дня праздников: суббота, воскресенье, понедельник. Вся страна танцует», - заявил Жириновский.

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А ранее накануне Дня влюбленных лидер ЛДПР призвал супружеские пары спать в разных кроватях и комнатах, чтобы они успевали соскучиться, а еще лучше — в разных квартирах по соседству. Когда супруги живут в одной квартире, они надоедают друг другу, уверен политик. «Это всё раздражает вас не потому, что вы чем-то плохи», - пояснил он.

Психолог-сексолог Университета РНСО Анна Котенева в эфире НСН рассказала, что отдаление мужчины от женщины на время сна вряд ли поможет им соскучиться друг по другу, но может повысить комфорт и удобство.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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