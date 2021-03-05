Жириновский призвал возродить в России балы

Владимир Жириновский считает, что по всей России необходимо возобновить проведение балов. Такое заявление лидер ЛДПР сделал в Колонном зале Дома Союзов. Там под эгидой партии и Института мировых цивилизаций проходит бал «Мелодия весны». Праздничное мероприятие приурочено к Международному женскому дню.

«Балы должны идти по всей стране. Помещения есть, прекрасные музыканты есть, все ведь есть. У власти не хватает силы воли сказать. Откройте все залы. Три дня праздников: суббота, воскресенье, понедельник. Вся страна танцует», - заявил Жириновский.