Жгучий перец назвали залогом долголетия

В исследовании принимали участие 22 811 человек, за состоянием здоровья которых ученые наблюдали в течение восьми лет. Отмечается, что любители жгучего перца, употреблявшие его не менее четырех раз в неделю, на 40 процентов реже умирали от сердечного приступа. Еще сильнее снижался рис смерти от нарушения мозгового кровообращения. При этом тип питания участников эксперимента никакой роли не играл.

Пока ученым еще предстоит выяснить, что за механизмы стоят за подобным воздействием острого перца и родственных ему растений на организм. Ученые связывают это с веществом капсаицином, содержащимся в перце и отвечающим за жгучий вкус. Уже доказано, что это вещество помогает уничтожать злокачественные клетки.



