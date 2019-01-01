Завершена укладка рельсов Крымского моста

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщает КИА. Отмечается, что работы завершены на втором пути (крымского направления), на первом стыковка была проведена месяцем ранее.

Добавим, на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой, а швы шлифуются. По словам руководителя подрядной организации Евгения Чибышева, это позволит сделать движение поездов более плавным и бесшумным, пишет «Свободная пресса».

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост может быть уничтожен в считаные минуты украинскими крылатыми ракетами «Нептун». Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН усомнился в способности Киева разрушить сооружение, так как, по его словам, оно надежно прикрыто системами ПВО.

