«Яндекс» обнаружил утечку данных почти пяти тысяч почтовых ящиков
Служба безопасности «Яндекса» обнаружила внутреннюю утечку, в результате которой были скомпрометированы данные 4 887 тысяч почтовых ящиков. Об этом сообщается на сайте компании. В ходе внутреннего расследования стало известно, что несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей предоставлял сотрудник компании.
Неавторизованный доступ в скомпрометированные аккаунты был заблокирован, их владельцы получили уведомления о необходимости смены пароля, пишет Газета.ру.
Между тем, в первом квартале прошлого года количество кибератак выросло почти на четверть. Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на Positive Technologies. Половина всех украденных данных — логины и пароли. Как сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, кража личных данных может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера.
С этой целью злоумышленники используют фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ. Эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам, так как они могут быть использованы мошенниками для заражения телефона вирусом.
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