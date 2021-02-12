«Яндекс» обнаружил утечку данных почти пяти тысяч почтовых ящиков

Служба безопасности «Яндекса» обнаружила внутреннюю утечку, в результате которой были скомпрометированы данные 4 887 тысяч почтовых ящиков. Об этом сообщается на сайте компании. В ходе внутреннего расследования стало известно, что несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей предоставлял сотрудник компании.

Неавторизованный доступ в скомпрометированные аккаунты был заблокирован, их владельцы получили уведомления о необходимости смены пароля, пишет Газета.ру.