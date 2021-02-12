«Яндекс» обнаружил утечку данных почти пяти тысяч почтовых ящиков

Служба безопасности «Яндекса» обнаружила внутреннюю утечку, в результате которой были скомпрометированы данные 4 887 тысяч почтовых ящиков. Об этом сообщается на сайте компании. В ходе внутреннего расследования стало известно, что несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей предоставлял сотрудник компании.

Неавторизованный доступ в скомпрометированные аккаунты был заблокирован, их владельцы получили уведомления о необходимости смены пароля, пишет Газета.ру.

РЖД опровергли сообщение об утечке персональных данных клиентов

Между тем, в первом квартале прошлого года количество кибератак выросло почти на четверть. Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на Positive Technologies. Половина всех украденных данных — логины и пароли. Как сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, кража личных данных может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера.

С этой целью злоумышленники используют фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ. Эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам, так как они могут быть использованы мошенниками для заражения телефона вирусом.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КомпьютерыУтечкаПочтаЯндекс
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