РЖД опровергли сообщение об утечке персональных данных клиентов

РЖД проводит расследование по факту по размещения в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении уточняется, что «утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет».

Также в компании напомнили об уголовной ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации. Кроме того, в сообщении говорится, что РЖД выступает против незаконного доступа и публикации данных, «связанных с информационной безопасностью, в открытых источниках».

Ранее на портале Habr рассказали о возможности проникновения в сеть РЖД, сообщает RT. В частности, автор публикации заявил, что получил доступ к изображениям с камер наружного наблюдения и внутренним сервисам компании.

