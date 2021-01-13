РЖД опровергли сообщение об утечке персональных данных клиентов
РЖД проводит расследование по факту по размещения в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении уточняется, что «утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет».
Также в компании напомнили об уголовной ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации. Кроме того, в сообщении говорится, что РЖД выступает против незаконного доступа и публикации данных, «связанных с информационной безопасностью, в открытых источниках».
Ранее на портале Habr рассказали о возможности проникновения в сеть РЖД, сообщает RT. В частности, автор публикации заявил, что получил доступ к изображениям с камер наружного наблюдения и внутренним сервисам компании.
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