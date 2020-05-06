X Æ A-12: Маск и певица Граймс расшифровали загадочное имя сына
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) дали своему сыну оригинальное имя X Æ A-12. Позже возлюбленная Маска и новоиспеченная мама расшифровала его в своём Twitter.
По ее словам, X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект). A-12 — американский самолет-разведчик («предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17, на котором нет оружия, только скорость»).
Помимо этого, A, по словам певицы, обозначает ещё и ее любимую песню «Архангел».
Отметим, публикацию прокомментировал и Илон Маск, который уточнил, что воздушное судно называется SR-71, подчеркивает телеканал 360.
Появившийся на свет 5 мая X Æ A-12 - это шестой ребенок Илона Маска и первенец певицы Граймс. У основатель SpaceX и Tesla уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон.
Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX отправит американского актера Тома Круза в космос для съемок нового приключенческого фильма. Deadline подчеркивает, что этот проект станет первым сюжетным полнометражным фильмом, который будет снят в космосе.
В работе над картиной также примет участие NASA. В настоящее время проект находится на этапе разработки. Другие подробности не уточняются. Известно лишь, что лента не будет связана с известной франшизой «Миссия невыполнима». Имя режиссера картины пока неизвестно.
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