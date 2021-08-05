«Выше нормы». Жителям Центральной России предсказали теплый август
Директор Гидрометцентра Дмитрий Киктёв рассказал, что в августе температура в Московском регионе, как и во всей Центральной России, будет выше нормы.
При этом теплые периоды в этом месяце будут чередоваться с прохладными. В ближайшие несколько суток температура будет держаться на уровне 30 градусов тепла с локальными дождями, затем ожидаются «более основательные дожди», заявил метеоролог Радио 1.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о смерчах в России
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