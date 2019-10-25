Выходные в Москве станут последними теплыми днями осени

В предстоящие выходные в столичном регионе сохранится теплая погода, которая радовала москвичей на протяжении всей рабочей недели. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов. В воскресенье может быть побит рекорд тепла 70-летней давности. Об этом в эфире НСН сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«В субботу, 26 октября, ночью +6..+8 градусов в Москве и +3..+8 по области, днем +12..+14 градусов и +9...+14 соответственно. По-прежнему преимущественно без осадков. Местами порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 15 м/с. В воскресенье, 27 октября, в теплом секторе циклона местами пройдет небольшой дождь, местами порывы ветра будут достигать 13-18 м/с. Ночью +9..+11 градусов в мегаполисе и +6..+11 градусов по области. Днем в Москве +14..+16, в Подмосковье +11..+16. Пока самым теплым в истории этот день был в 1949 году, когда столбики термометра поднялись до +15 градусов», — сообщила метеоролог.