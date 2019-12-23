Вычислена часовая безопасная доза алкоголя
До 15 миллилитров чистого спирта можно выпивать за час, чтобы не нанести серьёзного вреда организму. Это соответствует примерно 150 мл водки или половины бутылки вина. Об относительно безопасной норме приёма алкоголя отчиталась Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В Роспотребнадзоре отмечают, что алкоголь содержащий более 16% спирта действует на человеческий организм «чрезвычайно разрушительно».
Надзорное ведомство рекомендует разбавлять его водой в соотношении 1:3, сообщает Ura.ru.
Кроме того, не следует принимать спиртные напитки на голодный желудок, а также запивать их газировкой – как сладкой, так и простой.
В этом случае алкоголь ускоренно растворяется в крови, и опьянение наступает быстрее. Традиционно рекомендуется также закусывать, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь.
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