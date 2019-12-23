Вычислена часовая безопасная доза алкоголя

До 15 миллилитров чистого спирта можно выпивать за час, чтобы не нанести серьёзного вреда организму. Это соответствует примерно 150 мл водки или половины бутылки вина. Об относительно безопасной норме приёма алкоголя отчиталась Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В Роспотребнадзоре отмечают, что алкоголь содержащий более 16% спирта действует на человеческий организм «чрезвычайно разрушительно».