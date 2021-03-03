ВЦИОМ: Почти 70% молодых россиян отказались от ТВ в пользу интернета
Подавляющее большинство (около 69%) молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают пользоваться интернетом и практически не смотрят телевизор. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Больше времени просмотру ТВ, чем интернет-серфингу уделяют 17% опрошенных, из них практически половина – это респонденты старше 60 лет. Аналитики отмечают, что с 2018 года этот показатель уменьшился на 5%.
Между тем, ранее сообщалось, что телеканал «Россия 1» стал самым популярным российским каналом в 2020 году. Как пишет РБК, численность аудитории российских федеральных каналов подсчитала компания ECI Media Management. «Россия 1» стал лидером рейтинга уже в пятый раз, средняя дневная аудитория телеканала составила 2,6 млн человек в возрасте от 4 лет. По данным исследования, телеканал наиболее популярен в крупных городах.
На второй строчке рейтинга разместился Первый канал с аудиторией 2,2 млн человек. Третье место — за телеканалом НТВ, чья средняя аудитория составила 2,1 млн человек в день.
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