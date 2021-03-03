ВЦИОМ: Почти 70% молодых россиян отказались от ТВ в пользу интернета

Подавляющее большинство (около 69%) молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают пользоваться интернетом и практически не смотрят телевизор. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Больше времени просмотру ТВ, чем интернет-серфингу уделяют 17% опрошенных, из них практически половина – это респонденты старше 60 лет. Аналитики отмечают, что с 2018 года этот показатель уменьшился на 5%.