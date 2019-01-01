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Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле

14 мая13:35

Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле. Как отмечают РИА Новости, она стала самой мощной за последние 1,5-2 года. Об этом рассказал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Специалисты подчёркивают, что буря, создающая помехи в радиосвязи, продлится в течение 10 часов. В это время метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья.

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Ранее НСН сообщала, что марте жители Земле пережили три магнитные бури подряд. Как пишут «Дни.ру», об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физинститута имени П.Н. Лебедева РАН. Специалисты отметили, что две из них были слабыми. Ещё одна - средней силы.

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