Врачи в Подмосковье запустили сердце пенсионерки после четырех остановок

Медики Центральной районной больницы подмосковного Ступина спасли пожилую пенсионерку, у которой сердце останавливалось четыре раза. 82-летней пациентке стало плохо прямо в коридоре кардиологического отделения клиники. Сердце женщины сумели запустить посредством дефибрилляции, после чего перевели в анестезиолого-реанимационное отделение.

В борьбе за жизнь пенсионерки приняли участие четыре врача и четыре медсестры – от отделений реанимации и кардиологии. Сейчас больная уже выписана из больницы под наблюдение медиков.

Об этом рассказал сайту «Подмосковье сегодня» заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Ступинской ЦРКБ Кирилл Соболев. Он отметил, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний лидирует сейчас среди других причин летального исхода в нашей стране.

Для поддержания сердца в нормальном состоянии специалист посоветовал правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем, отказаться от курения и регулярно проходить профилактический осмотр.

