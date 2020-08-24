Врачи в Омске не нашли у Навального ингибиторов холинестеразы

"При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодислептиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы. Результат отрицательный", - сказал журналистам в понедельник завотделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Навальный в состоянии комы был доставлен в берлинскую клинику 22 августа. Медики проводят его обследование и готовятся сделать заявление о диагнозе Навального в понедельник.

Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Российские врачи из омской БСМП-1 установили нарушения в обмене веществ Навального, но не нашли следов яда в его организме.

