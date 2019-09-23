Врачи рассказали о правильном жевании жвачки
Медики рассказали, как правильно выбрать жвачку. Чтобы этот продукт действительно был полезен для зубов, жвачку необходимо выбирать без сахара и красителей в составе.
Чтобы сохранить зубы здоровыми, а дыхание свежим, жевать ее нужно в течение 15-ти минут после еды, передает РИА Новости. Резинка помогает освежить ротовую полость за счет обильного слюноотделения. Кроме того, к ней приклеиваются застрявшие в зубах частички пищи.
Врачи, однако, советуют не заменять жвачкой зубную щетку, пишет «Газета.ру».
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