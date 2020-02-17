Врачи рассказали о безопасной «тактической» дозе алкоголя

При этом он подчеркнул, что самым относительно безвредным алкогольным напитком является сухое натуральное вино. А вот слабоалкогольные коктейли, которые продаются в металлических банках, употреблять очень вредно, так как при их производстве используются красители, ароматизаторы и другие вещества, которые могут быть токсичны.

Он также подчеркнул, что свою роль играет и способ употребления алкоголя. Так, в России обычно пьют по пятницам и по многу, а вот во Франции пьют едва ли не каждый день, но понемного и сухое вино. Поэтому французы, несмотря на употребление большего количества алкоголя по сравнению с россиянами, меньше рискует здоровьем.

