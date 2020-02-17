Врачи рассказали о безопасной «тактической» дозе алкоголя
В интервью «Вечерней Москве» врач-гепатолог рассказал о «безопасной» суточной дозе алкоголя. По словам врача-терапевта, гастроэнтеролога-гепатолога, кандидата медицинских наук Петра Ткаченко, существует так называемая «тактическая доза алкоголя».
«Согласно рекомендациям Российского общества по изучению печени и мнению иностранных специалистов, существует понятие тактической дозы алкоголя. В настоящее время это 30 граммов чистого этанола для мужчин. Это соответствует 70 миллилитрам крепкого напитка, двум бутылкам пива или бокалу вина. Для женщин суточная безопасная доза ниже, она составляет 20 граммов этанола», — отметил он.
При этом он подчеркнул, что самым относительно безвредным алкогольным напитком является сухое натуральное вино. А вот слабоалкогольные коктейли, которые продаются в металлических банках, употреблять очень вредно, так как при их производстве используются красители, ароматизаторы и другие вещества, которые могут быть токсичны.
Он также подчеркнул, что свою роль играет и способ употребления алкоголя. Так, в России обычно пьют по пятницам и по многу, а вот во Франции пьют едва ли не каждый день, но понемного и сухое вино. Поэтому французы, несмотря на употребление большего количества алкоголя по сравнению с россиянами, меньше рискует здоровьем.
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