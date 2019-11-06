Врачи рассказали, кому не стоит есть хурму

Врачи рассказали, чем полезна хурма, а в каком случае от нее стоит отказаться. Как отмечает «Вечерняя Москва», фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль заявила, что в хурме содержится большое количество полезных веществ, в частности, витамины А, B и C. По её словам, они особенно ценны осенью, поскольку поддерживают иммунитет и помогают организму защищаться от различных инфекций. Специалист призвала есть хурму два-три раза в неделю.

Кроме того, фитотерапевт отметила, что фрукт полезен страдающим болезнями сердечно-сосудистой системы и анемией. Также, благодаря низкому содержанию кислот, хурма не навредит людям с язвенной болезнью и расстройствами желудочно-кишечного тракта. Однако, по словам Анжелики Дюваль, от неё стоит отказаться тем, кто испытывает проблемы с поджелудочной железой.