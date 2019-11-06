Врачи рассказали, кому не стоит есть хурму
Врачи рассказали, чем полезна хурма, а в каком случае от нее стоит отказаться. Как отмечает «Вечерняя Москва», фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль заявила, что в хурме содержится большое количество полезных веществ, в частности, витамины А, B и C. По её словам, они особенно ценны осенью, поскольку поддерживают иммунитет и помогают организму защищаться от различных инфекций. Специалист призвала есть хурму два-три раза в неделю.
Кроме того, фитотерапевт отметила, что фрукт полезен страдающим болезнями сердечно-сосудистой системы и анемией. Также, благодаря низкому содержанию кислот, хурма не навредит людям с язвенной болезнью и расстройствами желудочно-кишечного тракта. Однако, по словам Анжелики Дюваль, от неё стоит отказаться тем, кто испытывает проблемы с поджелудочной железой.
Ранее НСН писала, что в Японии две хурмы были проданы почти за 5 тысяч долларов. Речь идёт об особом сорте плодов «тэнкафубу», который обладает «невероятной сладостью». По словам экспертов, содержание сахара в этих двух образцах находится на рекордном уровне: 25 градусов по шкале Брикса при норме в 18.
Добавим, над выведением этого особого сорта хурмы специалисты работали в течение 11 лет.
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