Врачи пока боятся давать прогноз по здоровью Бабкиной

Представитель руководительницы Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежды Бабкиной опроверг слухи о том, что она якобы выписались из больницы и перешла на домашнее лечение. Как сообщил РИА «Новости» помощник Народной артистки РСФСР Анатолий Собянин, она продолжает поэтапное лечение в стационаре.

Уже известно, что температура у певицы несколько дней в пределах нормы. Однако Надежда Георгиевна до сих пор подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Артистка пришла в сознание, реагирует осознанно на вопросы, с медиками объясняется посредством жестов.