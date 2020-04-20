Врачи пока боятся давать прогноз по здоровью Бабкиной
Представитель руководительницы Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежды Бабкиной опроверг слухи о том, что она якобы выписались из больницы и перешла на домашнее лечение. Как сообщил РИА «Новости» помощник Народной артистки РСФСР Анатолий Собянин, она продолжает поэтапное лечение в стационаре.
Уже известно, что температура у певицы несколько дней в пределах нормы. Однако Надежда Георгиевна до сих пор подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Артистка пришла в сознание, реагирует осознанно на вопросы, с медиками объясняется посредством жестов.
При этом врачи пока боятся делать точный прогноз относительно здоровья Бабкиной.
Певица и бывший депутат Мосгордумы была госпитализирована в начале апреля. Тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако Надежда Бабкина пока не может оправиться от пневмонии.
Как пишут «Дни.ру», к такому тяжелому состоянию привело самолечение с конца марта. Вместо того, чтобы отправиться в больницу, Народная артистка решила «попить чайку с медом».
Сначала Бабкину поместили в профильную больницу в Коммунарке, однако, после того, как певица пришла в сознание, она переехала в госпиталь в подмосковном Красногорске для vip-пациентов.
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