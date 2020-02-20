Врачи назвали горячий душ опасным
Горячий душ может быть опасен для здоровья при наличии определенных заболеваний, заявил в интервью «Вечерней Москве» врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин. В число таких недугов, по его словам, входят сердечно-сосудистые заболевания (в этом случае в душе не стоит проводить более 20 минут) а также сахарный диабет.
«Если это диабет в стадии декомпенсации с осложнениями в виде макроангиопатии сосудов, лучше тоже не «повышать градус» выше 35», — подчеркнул доктор.
Также горячий душ не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями кожи: дерматитом, псориазом, высыпаниями или рубцами на теле. А также тем, кто страдает болезнями желудочно-кишечного тракта – хроническим гастритом или язвой.
«При принятии ванны горячая вода заставляет активнее перетекать кровь к внутренним органам, а это провоцирует обострение недугов», — пояснил врач.
Варикозное расширение вен и тромбозы также являются заболеваниями, при которых от горячих водных процедур лучше воздержаться.
При этом при простудах горячий душ, ванная или баня могут быть полезны. «Такие процедуры допустимы, когда острый период заболевания уже прошел, а температура тела не превышает 37 градусов. А вот в разгар болезни горячий душ или ванна негативно скажутся на иммунитете», — пояснил терапевт.
Идеальная температура воды, по словам доктора Лишина, 28-30 градусов по Цельсию.
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