Врачи довольны: Медики московской больницы №46 отпраздновали новоселье

«У коллектива отзывы только положительные. Сотрудники получили кабинеты в том же количестве, что и было, поэтому все довольны. Новая поликлиника будет работать уже совсем в другом ключе, соответствовать и по набору врачей, и по оборудованию. Это новое слово, скажем так, в клинической помощи. К переезду мы готовились заблаговременно, планировали переехать еще весной, но в связи с тем, что была эпидемия коронавирусной инфекции, мы, к сожалению, переезд отсрочили. Но контракты были все заключены, наперед предупредили всех людей, то есть у нас все было готово, и мы заранее, к примеру, перевезли картохранилище. Пациентов, в частности, предупредили за две недели с помощью смс-оповещения, также обзванивали, и было информационное объявление у старого здания», – сказал он.

По словам Серова, сейчас многие пациенты разъехались по своим дачным участкам, но врачи обеспечили их необходимыми препаратами с запасом до шести месяцев. Хронические пациенты лечатся на дому, так как персонал поликлиники старается минимизировать поход пациентов в медучереждение, потому что случаи заражения коронавирусом все равно еще есть. Сам коллектив соблюдает все эпидемиологические требования, на входе здания измеряют температуру, выдают маски и перчатки.

«Порядок оказания медицинской помощи в связи с переездом не изменился. Стало даже удобнее. В старом здание у нас не было рентгеновского аппарата, не было флюорографии, маммографии, а сейчас в каждом здании, согласно новым стандартам, у нас будет данное оборудование. То есть теперь пациенты могут в одном филиале получить все необходимое», – подчеркнул специалист.

