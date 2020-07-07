Врачи довольны: Медики московской больницы №46 отпраздновали новоселье
Один из филиалов городской поликлиники № 46 в Москве сменил местоположение. Корпус, находящийся ранее по адресу ул. Иерусалимская дом 4 с1, теперь будет работать в зданиях по новым двум адресам – ул. Рабочая д 34 с 1 и ул. Воронцовская д 14 с 1. С 29 июня 2020 года персонал больницы работает на новом месте.
Главный врач городской поликлиники №46 Денис Серов уверен, что теперь учреждение будет функционировать совершенно в другом ключе.
«У коллектива отзывы только положительные. Сотрудники получили кабинеты в том же количестве, что и было, поэтому все довольны. Новая поликлиника будет работать уже совсем в другом ключе, соответствовать и по набору врачей, и по оборудованию. Это новое слово, скажем так, в клинической помощи. К переезду мы готовились заблаговременно, планировали переехать еще весной, но в связи с тем, что была эпидемия коронавирусной инфекции, мы, к сожалению, переезд отсрочили. Но контракты были все заключены, наперед предупредили всех людей, то есть у нас все было готово, и мы заранее, к примеру, перевезли картохранилище. Пациентов, в частности, предупредили за две недели с помощью смс-оповещения, также обзванивали, и было информационное объявление у старого здания», – сказал он.
По словам Серова, сейчас многие пациенты разъехались по своим дачным участкам, но врачи обеспечили их необходимыми препаратами с запасом до шести месяцев. Хронические пациенты лечатся на дому, так как персонал поликлиники старается минимизировать поход пациентов в медучереждение, потому что случаи заражения коронавирусом все равно еще есть. Сам коллектив соблюдает все эпидемиологические требования, на входе здания измеряют температуру, выдают маски и перчатки.
«Порядок оказания медицинской помощи в связи с переездом не изменился. Стало даже удобнее. В старом здание у нас не было рентгеновского аппарата, не было флюорографии, маммографии, а сейчас в каждом здании, согласно новым стандартам, у нас будет данное оборудование. То есть теперь пациенты могут в одном филиале получить все необходимое», – подчеркнул специалист.
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