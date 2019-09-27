Воздух в Москве станет плохим

Вечером в пятницу, 27 сентября, в столичном регионе ухудшится качество воздуха. Как сообщили в Росгидромете, в атмосфере велика вероятность скопления вредных веществ. Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются с 18:00 27 сентября до 10:00 28 сентября.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, какая погода ждёт столичных жителей в выходные и в начале следующей недели. Любителям тепла он посоветовал не упустить шанс погреться на солнце.

