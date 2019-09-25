Во Франции производителя лекарств обвинили в смерти двух тысяч пациентов

В Париже начался крупнейший за последнее время судебный процесс, касающийся производителя лекарства от диабета. Коллективный иск подали к фармацевтам около четырех тысяч человек.

Они обвиняют компанию в непредумышленном убийстве, мошенничестве и других нарушениях, сообщает «Свободная пресса».

Речь идет о препарате Mediator. Он продавался как лекарство для лечения диабета, также врачи назначали его в качестве средства для подавления голода миллионам людей. В 2009 году продажи средства во Франции были приостановлены.

Исследование показало, что две тысячи человек, принимавших этот препарат, скончались. Меж тем медики связывали эти случаи с проблемами с сердцем и легкими у умерших.

Ранее экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснил НСН, почему цены на некоторые препараты в России завышены.

