Фитнес-центры скоро откроются в Новосибирской области
Депутат заксобрания Новосибирской области Олег Подойма поставил перед губернатором региона Андреем Травниковым вопрос о возобновлении работы тренажерных залов и фитнес-центров.
Парламентарий объяснил, что к нему с такой просьбой обращаются не только владельцы фитнес-клубов, но главным образом их активные посетители.
«Люди говорят, что готовы исполнять все требования, обеспечивающие безопасность занятий. Что от закрытия на столь длительный период тренажерных залов, страдает не только их спортивная форма, но и состояние здоровья», - отметил Подойма.
«Тренажерные залы и фитнес центры – зона повышенной опасности по заражению коронавирусом, - напомнил в свою очередь губернатор Травников, заметив, что ориентировочной датой открытия данных учреждений ранее было названо 24 августа.
«И если владельцы, руководители спортивных учреждений готовы взять на себя дополнительные обязательства по исполнению мер безопасности, мы принципиально готовы пойти на возобновление работы фитнес-индустрии», - заявил глава региона.
Губернатор отметил, что уже дал поручение своему первому заместителю Юрию Петухову связаться с руководителями спортивных организаций. «И если коллеги будут выполнять строго все необходимые и, в том числе дополнительные санитарные меры, я подтверждаю, что в понедельник (24 августа) соответствующее разрешение будет подписано», - добавил Травников.
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