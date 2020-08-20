Фитнес-центры скоро откроются в Новосибирской области

Депутат заксобрания Новосибирской области Олег Подойма поставил перед губернатором региона Андреем Травниковым вопрос о возобновлении работы тренажерных залов и фитнес-центров.

Парламентарий объяснил, что к нему с такой просьбой обращаются не только владельцы фитнес-клубов, но главным образом их активные посетители.

«Люди говорят, что готовы исполнять все требования, обеспечивающие безопасность занятий. Что от закрытия на столь длительный период тренажерных залов, страдает не только их спортивная форма, но и состояние здоровья», - отметил Подойма.