Вильфанд: в Москве резко упадет атмосферное давление
О резком снижении атмосферного давления предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает RT.
По его словам, в субботу, 4 марта, барометры покажут 730-732 миллиметра ртутного столба, а в воскресенье давление упадет до отметки 725 миллиметров ртутного столба.
«Такое крайне редко встречается, это примерно на 22-23 миллиметра ртутного столба ниже нормы», — подчеркнул синоптик.
Он также добавил, что понижение давления связано с необычным движением приближающегося к Москве циклона.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица.
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