Вильфанд: в Москве резко упадет атмосферное давление

О резком снижении атмосферного давления предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает RT.

По его словам, в субботу, 4 марта, барометры покажут 730-732 миллиметра ртутного столба, а в воскресенье давление упадет до отметки 725 миллиметров ртутного столба.

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«Такое крайне редко встречается, это примерно на 22-23 миллиметра ртутного столба ниже нормы», — подчеркнул синоптик.

Он также добавил, что понижение давления связано с необычным движением приближающегося к Москве циклона.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица.

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ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииПогода В МосквеАтмосферное ДавлениеРоман Вильфанд
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