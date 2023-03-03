«Погружаемся в морозы!»: Москвичам пообещали снегопад в первые весенние выходные

Москва встретит первые выходные весны со снегом и отрицательными температурами, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире НСН. По его словам, мороз окрепнет на предстоящей праздничной неделе.

«Температура сегодня может преодолеть нулевую отметку, а уже в субботу и воскресенье ночные температуры – 5-6 градусов мороза, а дневная 1-3 градуса ниже нуля, мы целиком и полностью погружаемся в отрицательные температуры – небольшие, но отрицательные. Снег, скорее всего, перестанет идти сегодня к концу дня. Много его не выпадет, порядка двух-трех сантиметров от силы», - отметил Шувалов.

По словам синоптика, следующая неделя станет для столицы еще более прохладной, мороз усилится накануне Международного женского дня.