«Погружаемся в морозы!»: Москвичам пообещали снегопад в первые весенние выходные

В столице в выходные выпадет значительное количество осадков, мороз усилится к понедельнику, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москва встретит первые выходные весны со снегом и отрицательными температурами, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире НСН. По его словам, мороз окрепнет на предстоящей праздничной неделе.

«Температура сегодня может преодолеть нулевую отметку, а уже в субботу и воскресенье ночные температуры – 5-6 градусов мороза, а дневная 1-3 градуса ниже нуля, мы целиком и полностью погружаемся в отрицательные температуры – небольшие, но отрицательные. Снег, скорее всего, перестанет идти сегодня к концу дня. Много его не выпадет, порядка двух-трех сантиметров от силы», - отметил Шувалов.

По словам синоптика, следующая неделя станет для столицы еще более прохладной, мороз усилится накануне Международного женского дня.

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«Но уже в субботу подходит следующая фронтальная зона, следующая зона осадков, со второй половины дня субботы и практически все воскресенье слабый снег и уже может от шести до восьми сантиметров снега выпасть, это значительное количество. Ветра слишком сильного не будет, в пределах 6-11 метров в секунду. В начале следующей недели морозы даже покрепче будут, по области до 10-12 мороза ночью, на севере области может дойти и до 15 ближе к среде, к празднику. Днем до пяти градусов ниже нуля. Снегопад прекратится, а мороз окрепнет», - рассказал собеседник НСН.

Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился в эфире НСН своими прогнозами на первый весенний месяц.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ВыходныеМорозСнегПогода В Москве
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