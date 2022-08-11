Вильфанд: в Москве и Подмосковье опять будет жарко

В столичный регион в выходные, 13 и 14 августа, снова вернется жаркая погода, которая превысит климатическую норму на 5 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, в субботу ожидается +28…30 градусов по Цельсию, а в воскресенье до+ 31.

Уже в пятницу ожидается до +28 градусов, отметил специалист.

«Москва окажется в теплой части циклона, поэтому температура повысится, солнечная энергия начнет превалировать над передвижением прохладных воздушных масс, ожидается ясная погода без осадков», - рассказал синоптик.