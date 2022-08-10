Синоптики предупредили москвичей о жаре с 12 августа
С 10 августа температура в Московской области будет расти с каждым днем, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.
Уже в выходные в регионе будет до +25...+31 градуса. Такая погода сохранится и в начале предстоящей недели. Днем 10 августа ожидается 22-24 градуса, 11 числа — плюс 24-26, на следующий день - 26-28 градусов, в субботу - 25-30 выше ноля, а в воскресенье - 26-31 градус. При этом 14 августа температура превысит норму на 4-5 градусов.
На следующей неделе температура продолжит подниматься выше +30 градусов. При этом не исключены небольшие дожди.
Ранее синоптики пообещали аномальную жару в ряде регионов России.
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