Синоптики предупредили москвичей о жаре с 12 августа

Уже в выходные в регионе будет до +25...+31 градуса. Такая погода сохранится и в начале предстоящей недели. Днем 10 августа ожидается 22-24 градуса, 11 числа — плюс 24-26, на следующий день - 26-28 градусов, в субботу - 25-30 выше ноля, а в воскресенье - 26-31 градус. При этом 14 августа температура превысит норму на 4-5 градусов.

На следующей неделе температура продолжит подниматься выше +30 градусов. При этом не исключены небольшие дожди.

Ранее синоптики пообещали аномальную жару в ряде регионов России.

