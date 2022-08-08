Синоптики пообещали аномальную жару в ряде регионов России
Синоптики прогнозируют аномальную жару в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Калмыкии, Краснодарском крае и степных районах Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, температура в этих субъектах может подскочить до 36-40 градусов. По словам синоптика, наиболее жарко будет там, где Средняя, Нижняя Волга и Южный Урал — прогнозируется на 4-6 градусов выше нормы.
В ближайшие дни температура в Астраханской и Волгоградской областях может подняться до 40 градусов, в степных районах Крыма - 37 градусов, а в Ростовской области и Калмыкии - 39 градусов.
До 35 градусов в середине недели ждут в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях и Адыгее. В Краснодарском крае воздух может раскалиться до 37 градусов, в Свердловской области — до 30-32 градусов, в Челябинской области — до 30-33 градусов. В Курганской области будет до 32 градуса тепла.
Ранее Вильфанд заявил, что на этой неделе в Москве не ожидается изнуряющая жара. Температура будет держаться на уровне 22-28 градусов.
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