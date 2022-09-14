Вильфанд: в Крыму и на юге России до конца недели будет жарко

В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края до конца недели температура воздуха будет в районе +30 градусов. Такую погоду на юге Европейской части России пообещал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает «Интерфакс»

При этом синоптик отметил, что в пятницу на черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика прогнозируется шквалистый ветер до 20 м/с. Аналогичное усиление ветра, сильный ливень и гроза прогнозируется в пятницу и в Ростовской области.

В конце нынешней недели и в начале следующей, по его словам, будет жаркая погода на юге Приволжского федерального округа, на Нижней Волге и Урале. Температура воздуха там будет на 6-8 градусов выше нормы. Столбики термометров преодолеют 25-градусную отметку.

Синоптики сообщили, когда бабье лето придет в Центральную Россию

«В Азиатской части страны нормальная осенняя погода - на юге Красноярского края, в Хакасии. На самом тихоокеанском побережье - в Хабаровском, Приморском крае - прогнозируется вполне осенняя погода - + 15- 18 градусов», - сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Вместе с тем, в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областях прогнозируется до минус 5-6 градусов, добавил Вильфанд.

Ранее москвичам пообещали потепление до 20 градусов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПогодаГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры