Вильфанд: в Крыму и на юге России до конца недели будет жарко
В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края до конца недели температура воздуха будет в районе +30 градусов. Такую погоду на юге Европейской части России пообещал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает «Интерфакс»
При этом синоптик отметил, что в пятницу на черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика прогнозируется шквалистый ветер до 20 м/с. Аналогичное усиление ветра, сильный ливень и гроза прогнозируется в пятницу и в Ростовской области.
В конце нынешней недели и в начале следующей, по его словам, будет жаркая погода на юге Приволжского федерального округа, на Нижней Волге и Урале. Температура воздуха там будет на 6-8 градусов выше нормы. Столбики термометров преодолеют 25-градусную отметку.
«В Азиатской части страны нормальная осенняя погода - на юге Красноярского края, в Хакасии. На самом тихоокеанском побережье - в Хабаровском, Приморском крае - прогнозируется вполне осенняя погода - + 15- 18 градусов», - сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ.
Вместе с тем, в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областях прогнозируется до минус 5-6 градусов, добавил Вильфанд.
Ранее москвичам пообещали потепление до 20 градусов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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