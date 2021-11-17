Вильфанд рассказал о редкой погоде в Москве до конца недели
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 18 ноября жителей Москвы ждёт постепенное понижение атмосферного давления, сообщает NEWS.ru.
По его словам, минимальные показатели прогнозируются на 20 ноября.
«Давление будет низкое, очень низкое, в субботу. С понедельника этой недели и до субботы, давление понизится на 35-40 мм ртутного столба, это редчайший случай. Такого резкого падения давления давно не было», - подчеркнул Вильфанд.
Он добавил, что в конце недели в столице будет облачно и преимущественно без осадков, ночью температура воздуха понизится до минус 4 градусов, а днём - около нуля.
Ранее специалисты центра «Фобос» заявили, что 20 ноября атмосферное давление в Москве опустится до показателей 718-721 мм ртутного столба.
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