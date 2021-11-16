Жителей Москвы предупредили о сильном понижении давления
Москву накроет аномально низкое атмосферное давление в конце текущей недели. Об этом заявили специалисты центра «Фобос».
По данным синоптиков, 20 ноября атмосферное давление опустится до показателей 718-721 мм ртутного столба. Этот показатель почти на 30 единиц ниже нормы. Кроме того, суточный рекорд по низкому давлению для этого дня также гораздо выше.
Метеорологи напомнили, что в предыдущий раз столь низкое давление было выявлено в 2008 году, однако тогда барометры демонстрировали отметку в 721,8 мм ртутного столба.
Ранее центр погоды «Фобос» заявлял, что в Москве ожидается обильный снегопад к концу недели, высота снежного покрова может достичь 5-10 сантиметров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru