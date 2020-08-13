Вильфанд рассказал, когда закончится внезапное похолодание

При этом он отметил, что уже с субботы «влияние антициклона будет превалировать».

«Поэтому завтра еще подержится погода с максимальными температурами в +16…+17 градусов в полуденные часы, что на 3-4 градуса ниже нормы. А в субботу начнет подрастать давление, температура будет повышаться, интенсивность осадков будет уменьшаться – мы даже прогнозируем в субботу преимущественно без осадков. Температура пока будет все же не высокой - +18…20 градусов, это тоже на пару градусов ниже нормы. Ночные температуры низкие, например, в ночь на пятницу - +8…+10 градусов, в ночь на субботу - +7…+9 градусов. Но, тем не менее, к субботе ситуация будет улучшаться», - уточнил изменения погоды в ближайшие дни собеседник НСН.

Кроме того, с воскресенья по вторник Гидрометцентр ожидает «примерно однородный режим».

«Погода будет без существенных осадков, температура от +20 до +25 градусов Цельсия. Этот температурный фон уже около августовской нормы и даже выше на один градус. Конечно, если бы такая температура была в начале августа, то она была бы ниже нормы примерно на два градуса. Но дело в том, что за эти две недели нормы понизились», - разъяснил научный руководитель Гидрометцентра России.

В заключении Вильфанд отметил, что по предварительному прогнозу, «сентябрь ожидается около и выше нормы».

