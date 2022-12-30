От -50 до +15: Вильфанд назвал регионы с самой морозной и «жаркой» новогодней ночью
Научный руководитель Гидрометцентра заявил НСН, что самая неожиданно холодная погода прогнозируется на Урале – на 15 градусов ниже, чем обычно.
На Урале температура в новогоднюю ночь приблизится к 35 градусам мороза, что ниже нормы на 15 градусов, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также он рассказал, какие регионы встретят праздник с ноябрьской погодой.
«Если говорить об абсолютных значениях, то самая холодная ночь будет на востоке Якутии – до минус 50, в Магаданской области, на Чукотке – до минус 45 градусов. Но для каждого региона посчитаны свои климатические нормы. Самые значительные аномалии, отклонения от обычных значений прогнозируются на Урале, в Тюменской области, в Свердловской области, Курганской, Челябинской, там температуры до минуса 35 градусов. Отклонение от нормы будет составлять 15-16 градусов, температура будет ниже, чем обычно», - сказал он.
Европейская территория страны встретит Новый год с ноябрьской погодой, на юге России – тепло и солнечно, в Москве и Питере теплее, чем обычно, выше нормы поднимутся столбики термометров и в Калининграде, добавил Вильфанд.
«На европейской территории России будет очень теплая погода, на 6-8 градусов будет превышать норму. Погода первого-второго января будет отставать от своего развития примерно на 2 месяца, такой температурный фон более характерен для начала ноября. На юге будет комфортно и солнечно, в Краснодарском крае –10-13 градусов, на Черноморском побережье – 13-15 градусов. Начиная с Ростовской области, погода будет связана с осадками – мокрый снег и дождик. В Москве температура будет выше нормы. В Питере тоже очень тепло, температура примерно плюс 3-5 градусов, но осадков больше в виде снега. В Калининграде совсем теплынь – 5-8 градусов тепла», - рассказал собеседник НСН.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что январь в столичном регионе будет теплее нормы на 4-5 градусов.
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