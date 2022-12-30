От -50 до +15: Вильфанд назвал регионы с самой морозной и «жаркой» новогодней ночью

На Урале температура в новогоднюю ночь приблизится к 35 градусам мороза, что ниже нормы на 15 градусов, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также он рассказал, какие регионы встретят праздник с ноябрьской погодой.

«Если говорить об абсолютных значениях, то самая холодная ночь будет на востоке Якутии – до минус 50, в Магаданской области, на Чукотке – до минус 45 градусов. Но для каждого региона посчитаны свои климатические нормы. Самые значительные аномалии, отклонения от обычных значений прогнозируются на Урале, в Тюменской области, в Свердловской области, Курганской, Челябинской, там температуры до минуса 35 градусов. Отклонение от нормы будет составлять 15-16 градусов, температура будет ниже, чем обычно», - сказал он.

Европейская территория страны встретит Новый год с ноябрьской погодой, на юге России – тепло и солнечно, в Москве и Питере теплее, чем обычно, выше нормы поднимутся столбики термометров и в Калининграде, добавил Вильфанд.