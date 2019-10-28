Синоптики призвали москвичей быстрее менять авторезину
28 октября 201915:47
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд настоятельно рекомендует водителям в Москве поменять летнюю резину на зимнюю, как можно быстрее. Он объяснил это предстоящим резким похолоданием, уточняет RT.
По данным Московского метеобюро, в ночь 2 ноября столбики термометров могут опуститься до -7 °С. Сменить резину автовладельцев также призвал столичный Центр организации дорожного движения, поскольку похолодание начнётся уже на текущей неделе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО:
Горячие новости
- «Будет печально». Лавров оценил планы США выйти из Договора по открытому небу
- С большим вниманием. В Кремле оценили визит Зеленского в Золотое
- Названы регионы с самой низкой и высокой безработицей
- ЕС одобрил отсрочку Brexit по запросу Джонсона
- В Польше объявили о задержании российского шпиона