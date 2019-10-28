Синоптики призвали москвичей быстрее менять авторезину

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд настоятельно рекомендует водителям в Москве поменять летнюю резину на зимнюю, как можно быстрее. Он объяснил это предстоящим резким похолоданием, уточняет RT.

По данным Московского метеобюро, в ночь 2 ноября столбики термометров могут опуститься до -7 °С. Сменить резину автовладельцев также призвал столичный Центр организации дорожного движения, поскольку похолодание начнётся уже на текущей неделе.

