Вильфанд прогнозирует жаркое и опасное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предполагает, что Россию ждёт жаркое лето. По словам специалиста, об этом говорят все научные прогнозы синоптиков и метеорологов. При этом, ожидается довольно большая разница в характере погоды по федеральным округам, сообщил он в ходе онлайн-конференции в Москве.

По оценке Вильфанда, лето прогнозируется неоднородным - волны тепла, представляющие опасность для здоровья людей, будут сменяться холодными периодами.