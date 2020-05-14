Вильфанд прогнозирует жаркое и опасное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предполагает, что Россию ждёт жаркое лето. По словам специалиста, об этом говорят все научные прогнозы синоптиков и метеорологов. При этом, ожидается довольно большая разница в характере погоды по федеральным округам, сообщил он в ходе онлайн-конференции в Москве.

По оценке Вильфанда, лето прогнозируется неоднородным - волны тепла, представляющие опасность для здоровья людей, будут сменяться холодными периодами.

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Последние будут сопровождаться дождями и сильным ветром, передает RT.

Вильфанд также предупредил о большом числе опасных явлений, которые ожидаются в текущем году, их количество будет нарастать.

Высока вероятность пожаров. Ранее ученый заявил, что аномально тёплая погода ожидается в ближайшие три дня на азиатской территории России.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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