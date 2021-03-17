Весна откладывается. В Москве подморозит до минус 14

Ранее он отмечал, что в начале этой недели теплая погода придет в Москву, Амурскую область и Хабаровский край. В Москве было в эти дни на 5 градусов больше нормы, на Дальнем Востоке - на 5 - 12 градусов.

По подсчетам ученых, в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

