Весна откладывается. В Москве подморозит до минус 14
Март в Европейской части России был и остается зимним месяцем, и в выходные Москву ожидает похолодание, предупредил Роман Вильфанд.
Рассчитывать на скорый приход не весны не стоит: еще три недели в столичном регионе сохранится морозная погода, рассказал в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Весна придет нескоро, март еще долгие десятилетия, несмотря на глобальное потепление, останется зимним месяцем. Сход снежного покрова по средним данным происходит в конце первой декады апреля. Это норма для Москвы. В этом году мы не ожидаем, что раньше климатических дат это произойдет, тем более, что в этом году плотность снега значительная в центре Европейской части России, около 160% от нормы. К выходным похолодает, ночью будет до 10-14 градусов мороза, днем температура будет держаться около нулевой отметки. Снег сейчас не тает, хотя днем положительные температуры, дождь идет. И, конечно, скользко на дорогах, когда подмораживает ночью и образуется тонкая корочка льда», - отметил синоптик.
Ранее он отмечал, что в начале этой недели теплая погода придет в Москву, Амурскую область и Хабаровский край. В Москве было в эти дни на 5 градусов больше нормы, на Дальнем Востоке - на 5 - 12 градусов.
По подсчетам ученых, в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.
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