Вильфанд пообещал москвичам резкое потепление в выходные

По его словам, по ночам температура воздуха будет отрицательной, до минус 13 градусов в ночь на пятницу и до минус 9 градусов в ночь на субботу.

«При этом дневная температура начнёт повышаться. Уже в пятницу ожидается плюс 3 - плюс 5 градусов, в субботу - от плюс 4 до плюс 7, а в воскресенье прогнозируется до плюс 9 градусов», - уточнил Вильфанд.

Он также добавил, что в выходные в Москве погода будет солнечной.

Ранее синоптики озвучили долгосрочный прогноз, согласно которому всю Россию в апреле 2022 года ожидают продолжительные и обильные ливни, местами грозы и град, сообщает «Свободная пресса».

