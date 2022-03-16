Вильфанд пообещал москвичам резкое потепление в выходные
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в предстоящие выходные, 19-20 марта, в столице ожидается повышение температуры до плюс 9 градусов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По его словам, по ночам температура воздуха будет отрицательной, до минус 13 градусов в ночь на пятницу и до минус 9 градусов в ночь на субботу.
«При этом дневная температура начнёт повышаться. Уже в пятницу ожидается плюс 3 - плюс 5 градусов, в субботу - от плюс 4 до плюс 7, а в воскресенье прогнозируется до плюс 9 градусов», - уточнил Вильфанд.
Он также добавил, что в выходные в Москве погода будет солнечной.
Ранее синоптики озвучили долгосрочный прогноз, согласно которому всю Россию в апреле 2022 года ожидают продолжительные и обильные ливни, местами грозы и град, сообщает «Свободная пресса».
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