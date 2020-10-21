Москвичам пообещали теплые выходные
Предстоящие выходные в Москве будут теплыми. Такой обнадеживающий прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. При этом, она подчеркнула, что в воскресенье в Москве и области ожидается дождь, пишет РИА Новости.
Синоптик отметила, что характер погоды в выходные будет разным. Субботний день будет довольно комфортным, поскольку серьёзных осадков не ожидается, а температура будет превышать климатической нормы на 4 градуса. В темное время суток в Москве будет 6…8 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров могут дотянуться до отметки +10. В воскресенье в столичном регионе пройдут дожди, а температура чуть–чуть понизится, однако она, по-прежнему, будет выше климатической нормы октября.
А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в европейской части России будет наблюдаться «необычная погода» в пятницу, 23 октября.
Метеоролог пояснил, что к центру европейской части страны приблизится ложбина низкого давления и произойдет изменение циркуляции. В результате уже в четверг станет теплее, во второй половине дня усилятся дожди. В пятницу прогнозируется до +13 градусов, будет облачно и дождливо. Такая погода выше нормы на три градуса. После этого температура снова понизится, пишет «Газета.ру».
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