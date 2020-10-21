Москвичам пообещали теплые выходные

Предстоящие выходные в Москве будут теплыми. Такой обнадеживающий прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. При этом, она подчеркнула, что в воскресенье в Москве и области ожидается дождь, пишет РИА Новости.

Синоптик отметила, что характер погоды в выходные будет разным. Субботний день будет довольно комфортным, поскольку серьёзных осадков не ожидается, а температура будет превышать климатической нормы на 4 градуса. В темное время суток в Москве будет 6…8 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров могут дотянуться до отметки +10. В воскресенье в столичном регионе пройдут дожди, а температура чуть–чуть понизится, однако она, по-прежнему, будет выше климатической нормы октября.