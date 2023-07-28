Вильфанд пообещал дождливые выходные и солнечные будни москвичам

По словам синоптика, в субботу в Московском регионе ожидается похолодание.

«Объясняется оно тем, что воздушные массы будут поступать с северо-запада и с севера, и облачной погодой. Это приведет к заметному понижению температуры. Ночью столбики термометров достигнут отметки +15…+17 градусов, а днем температура не превысит +19…+21 градусов. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, усиление ветра и грозы. В воскресенье температура начнет улучшаться, воздушные массы будут приходить с запада и северо-запада, а температура приблизится к климатической норме. Ночью термометры покажут +13…+15 градусов, днем — +22…+24 градуса. Будет облачно, пройдет кратковременный дождь, но с интенсивностью меньше, чем в субботу», — сказал Вильфанд.

При этом, отметил собеседник НСН, с начала предстоящей недели жителей столичного региона ждет вполне комфортная летняя погода.

«Ожидается переменная облачность, местами — небольшие кратковременные дожди. Будет много солнца, воздушные массы начнут поступать с запада и юго-запада. В понедельник температура составит +22…+27 градусов, во вторник — +27…+28 градусов. Вся следующая неделя по температурному фону будет по-настоящему летней, соответствующей многолетним значениям, то есть дневная температура будет составлять порядка +25 градусов», — добавил синоптик.

Метеоролог заявил, что температура воды также повысится.

«Если сейчас она составляет +18…+19 градусов из-за того, что были очень холодные ночи, то к следующим выходным она уже будет выше +20 градусов, купальный сезон продолжится», — пообещал собеседник НСН.

В заключение Вильфанд рассказал о погоде на черноморских курортах.

«Температуры на курортах будут комфортными. Еще вчера и позавчера температура в Краснодарском крае была очень высокой, до +39 градусов, даже в Сочи, где море всегда смягчает дневной зной, было +36…+37 градусов. Сейчас температурный фон нормализовался, в регионе порядка +30 градусов, хотя в северо-восточных регионах еще сохраняется экстремальная жара. Температура воды на курортах — +24…+25 градусов. Но вместе с тем фронтальный раздел принесет ливни, пусть и непродолжительные — на несколько часов. Ожидаются также гроза, град и ветер до 25-28 м/с. Однако с воскресенья погода начнет налаживаться», — подытожил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что август будет теплее, но влажнее нормы в средней полосе России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

