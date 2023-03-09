Вильфанд: погода удивит на выходных резкими скачками температуры

«Будет наблюдаться хорошо выраженная циклоническая деятельность, давление низкое и погода будет меняться со страшной силой», - отметил синоптик.

При этом, ветер усилится до 15-20 м/с, а осадки могут быть в виде крупы, что приведет к гололедице.

Ранее, как сообщала НСН, Вильфанд предупредил россиян об ураганах и морозах.

