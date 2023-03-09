Вильфанд: погода удивит на выходных резкими скачками температуры
В Москве и Подмосковье на предстоящих выходных ожидается резкое изменение погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в ночь с пятницы на субботу столбики термометров в столичном регионе опустятся до отметки -19 градусов, а в воскресенье днем они поднимутся до +6.
«Будет наблюдаться хорошо выраженная циклоническая деятельность, давление низкое и погода будет меняться со страшной силой», - отметил синоптик.
При этом, ветер усилится до 15-20 м/с, а осадки могут быть в виде крупы, что приведет к гололедице.
Ранее, как сообщала НСН, Вильфанд предупредил россиян об ураганах и морозах.
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