Вильфанд: из-за жары в Москве начался листопад

По его словам, если высокая температура сохранится на протяжении хотя бы ещё одной недели, возникнет серьезная опасность природных пожаров на Русской равнине.

Синоптик отметил, что почва всё ещё сохраняет влагу после обильных июньских ливней, но она стремительно высыхает.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о сильной жаре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

