Вильфанд: из-за жары в Москве начался листопад
В российской столице из-за жары в середине июля начался листопад. О редком природном явлении для средней полосы России рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает агентство «Москва».
По его словам, если высокая температура сохранится на протяжении хотя бы ещё одной недели, возникнет серьезная опасность природных пожаров на Русской равнине.
Синоптик отметил, что почва всё ещё сохраняет влагу после обильных июньских ливней, но она стремительно высыхает.
Ранее в МЧС предупредили москвичей о сильной жаре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru