«Ветреная погодка»: Москвичам пообещали снегопад и солнце на выходных

«В Москве и области в выходные ожидается достаточно ветреная погода, солнышко будет выглядывать. С вечера субботы на воскресенье ждем циклончик с хорошо выраженной зоной осадков. Ждем умеренный снегопад и количество снега не менее пяти сантиметров. Что касается температуры, то она будет близка к нулю, до двух градусов ниже нуля сегодня и завтра, в воскресенье понижение температуры – минус 5 в среднем. В понедельник утром у нас уже минус 8-9 градусов», - отметил Шувалов.

Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна в столице может наступить на пять дней раньше.