«Ветреная погодка»: Москвичам пообещали снегопад и солнце на выходных

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил в эфире НСН, что температура в выходные будет близка к нулю, а уже в понедельник опустится до -9.

В Москву в выходные придет циклон с ветром, солнцем и умеренным снегопадом, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН. По его словам, температура будет близка к нулю, но к понедельнику снова похолодает.

Синоптики пообещали обильные снегопады в Москве

«В Москве и области в выходные ожидается достаточно ветреная погода, солнышко будет выглядывать. С вечера субботы на воскресенье ждем циклончик с хорошо выраженной зоной осадков. Ждем умеренный снегопад и количество снега не менее пяти сантиметров. Что касается температуры, то она будет близка к нулю, до двух градусов ниже нуля сегодня и завтра, в воскресенье понижение температуры – минус 5 в среднем. В понедельник утром у нас уже минус 8-9 градусов», - отметил Шувалов.

Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна в столице может наступить на пять дней раньше.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ВетерСнегопадПогода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры