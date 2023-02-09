Синоптики пообещали обильные снегопады в Москве
В Москву вернутся обильные снегопады, сообщили в центре погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, снег пойдет в столице с шести вечера субботы, 11февраля, сообщает ТАСС.
Специалисты уверяют, что сугробы вырастут с 28 до 34–35 сантиметров, а в начале следующей недели высота снежного покрова достигнет положенной в середине февраля климатической нормы в 36–38 сантиметров.
При этом, температура воздуха в Москве в выходные днем в выходные ожидается до от 0 до -5 градусов, ночью — до -8-ми, а в понедельник столбики термометров опустятся до минус -10 градусов.
Ранее, как сообщала НСН, синоптик Леус пообещал раннюю весну в Москве.
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