Вернулись с холода. Литва обменяла двух своих шпионов и норвежца на двоих россиян
Литва заявила, что обменяла двух граждан России, осуждённых за шпионаж, на двух литовцев и норвежца. Соответствующую информацию распространил офис главы правительства Норвегии. Сообщается, что осужденный в России за шпионаж бывший инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг передан сегодня представителем королевства на территории Литвы.
Президент Литвы Гитанас Науседа также подтвердил сообщения, что Вильнюс и Москва провели процедуру обмена взаимно помилованными гражданами своих стран, которые ране все были осуждены за разведывательную деятельность, передает ТАСС.
Ранее стало известно о помиловании в Литве россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. После этого Москва заявила о готовности ответить зеркально на этот дружественный шаг.
Руде Берг был приговорен судом в Москве к 14-и годам лишения свободы в колонии строгого режима.
По данным следствия, он собирал сведения об атомных подводных лодках военно-морского флота России для норвежской разведки.
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