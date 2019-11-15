Вернулись с холода. Литва обменяла двух своих шпионов и норвежца на двоих россиян

Литва заявила, что обменяла двух граждан России, осуждённых за шпионаж, на двух литовцев и норвежца. Соответствующую информацию распространил офис главы правительства Норвегии. Сообщается, что осужденный в России за шпионаж бывший инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг передан сегодня представителем королевства на территории Литвы.

Президент Литвы Гитанас Науседа также подтвердил сообщения, что Вильнюс и Москва провели процедуру обмена взаимно помилованными гражданами своих стран, которые ране все были осуждены за разведывательную деятельность, передает ТАСС.