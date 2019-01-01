Ведущий «Разрушителей легенд» собрал Железного человека

На телеканале Discovery стартовало новое шоу «Savage Builds». В первом выпуске ведущий, продюсер и специалист по спецэффектам Адам Сэвидж с помощью английского изобретателя Ричарда Браунинга создал пуленепробиваемый костюм Железного человека, в котором можно подняться на 4,5 метра над землей. Детали костюма были распечатаны на 3D-принтере. Сделан прототип из титана и является пуленепробиваемым.

Адам Сэвидж известен по передаче «Разрушители легенд», кроме того, он работал над «Матрицей», «Звездными войнами» и третьей частью «Терминатора».

