Ведьмы поддержат Путина в «Сокольниках»

«Мы энергетически вложимся в то, чтобы и Россия поднималась, и было другое отношение к власти. Если мы проклинаем летчика самолета, в котором летим, то ничего хорошего из этого не выйдет. А когда большое количество людей митингуют против власти, то понятно, какие энергии идут. Важно понимать, что мы летим на одном самолете, мы в одной стране, на одной Земле, поэтому нужно друг друга поддерживать», — пояснила организатор митинга.

Полынь выразила надежду, что акция также будет способствовать улучшению качества жизни в России.

«Мы энергетически вложимся в то, что жизнь в России начнет улучшаться, а от России пойдет улучшение качества жизни и по всей Земле», — заверила собеседник НСН.

Ожидается, что в митинге примут участие более 100 ведьм, посвященных в организацию «Империя Сильнейших Ведьм». Ранее аналогичный митинг столичные власти не поддерживали.

