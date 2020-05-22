ВДНХ представит онлайн-программу ко Дню славянской письменности и культуры
Специальную онлайн-программу ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, подготовил ВДНХ. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что в этот день год назад в отреставрированном павильоне «Земледелие» открылся единственный в России центр славянской письменности «Слово».
Заместитель мэра столицы подчеркнула, что в онлайн-программу вошли лекции, видеозарисовки и мультфильмы, которые посвящены становлению и развитию нашего языка, отмечает АГН Москва. Мероприятия будут доступны на официальном сайте ВДНХ, на страницах выставки в соцсетях, а также в Instagram-аккаунте центра «Слово».
К слову, праздничная онлайн-программа ВДНХ по случаю Дня космонавтики собрала около 2 миллионов участников. Это больше числа посетителей центра «Космонавтика и авиация» за два года его существования, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Для сравнения, центр посетили 1,6 миллиона человек — это один из самых популярных технических музеев в мегаполисе.
К 12 апреля ВДНХ и сеть «Одноклассники» запустили совместные тематические проекты, в том числе виртуальную выставку и аудиогид «Легенды Космоса» по экспозиции центра «Космонавтика и авиация». А в сам День космонавтики на сайтах центра и выставки прошёл «Космический диктант». Призом стали часы марки «Штурманские» - копия тех, что были у Юрия Гагарина во время легендарного полёта.
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