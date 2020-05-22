ВДНХ представит онлайн-программу ко Дню славянской письменности и культуры

Специальную онлайн-программу ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, подготовил ВДНХ. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что в этот день год назад в отреставрированном павильоне «Земледелие» открылся единственный в России центр славянской письменности «Слово».

Заместитель мэра столицы подчеркнула, что в онлайн-программу вошли лекции, видеозарисовки и мультфильмы, которые посвящены становлению и развитию нашего языка, отмечает АГН Москва. Мероприятия будут доступны на официальном сайте ВДНХ, на страницах выставки в соцсетях, а также в Instagram-аккаунте центра «Слово».